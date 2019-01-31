Google Plus kapatılıyor!

Google'ın başlarda büyük umutlar bağladığı; ancak istediği sonucu alamadığı sosyal medya platformu Google Plus için ölüm fermanı imzalandı. Platformun Ağustos ayında kapatılacağı açıklanmıştı; ancak güvenlik açığının ortaya çıkması ve kullanıcıları tehdit eder hale gelmesiyle bu tarih Nisan ayına çekildi.

Google Plus'ın kapatılacağı zaten biliniyordu; ancak güvenlik açığının tespit edilmesi Ağustos ayında beklenen kapatılma işlemini daha erken bir tarihe çekilmesini zorunlu kıldı. Nisan ayı içinde Google Plus'In fişi tamamen çekilecek ve artık kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamayacak. Tespit edilen güvenlik açığının 50 milyonu aşkın kullanıcıyı tehdit eder hale gelmesi Google'ın bu kararı almasında baskın rol oynadı.

2 Nisan tarihinde kepenklerini indirmesi beklenen Google Plus'ın sınırlamaları ise bu tarihin çok öncesinden başlıyor. Örneğin 4 Şubat tarihinden itibaren kişisel hesabınızı kullanarak Google Plus sayfası oluşturamayacak ya da etkinlik oluşturup arkadaşlarınızla paylaşamayacaksınız.

GOOGLE PLUS İLE GİRİŞ YAPTIĞINIZ TÜM HESAPLARI DEĞİŞTİRİN

Bu nedenle herhangi bir siteye veya uygulamaya giriş yapmak için Google+ hesabınızı kullanıyorsanız, giriş yönteminizi acilen değiştirmeniz gerekiyor.