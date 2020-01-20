Google servisleri çöktü!

Google servislerinde yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi. Şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle Google servisleri olan YouTube, Gmail ve Google arama motoru kullanılamıyor. Google'a bağlı servislere zorlukla erişim sağlanıyor...

Google’da yaşanan erişim sorunu birçok kişiyi etkiledi. Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir güçlükle erişim sağlanıyor. Birçok Google servisiyle iletişim zaman zaman tamamen kopuyor. Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana geliyor, sorunun sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.