Google sonunda banyoya girdi!

Dünya devi Google'ın geçtiğimiz haftalarda Türkçe dil desteğine de kavuşan sesli dijital asistanı Google Asistan, yeni bir boyuta geçti. Capstone Connected Home isimli şirket, CES 2019 kapsamında ürettiği banyo aynasına Google'ın bu teknolojisini dahil edince ortaya oldukça ilginç bir manzara çıktı.

Capstone Connected Home, Google Asistan desteğine sahip banyo aynasıyla CES 2019'da dikkat çeken isimlerden biri oldu. Akıllı banyo aynası da diyebileceğimiz yeni bir teknolojiyi hayatımıza dahil eden şirket, aynanın Google Play Store'a bağlı olmasını sağlamış ve aynaya uygulama indirilebilmesinin önü açılmış. Elbette burada en önemli nokta Google Asistan'ın da kolayca bu ayna üzerinden kullanılabiliyor olması.



Örneğin banyoya girdiğinizde Google Asistan'a aklınıza takılan, merak ettiğiniz her şeyi tıpkı telefonda yaptığınız gibi kolayca soruyorsunuz ve sesli olarak da hemen yanıtınızı alıyorsunuz. Türkçe dil desteğine de kavuşan Google Asistan ile birlikte bu teknolojiyi ülkemizde de görmeye yakında başlayabiliriz.



Ancak şirketten yapılan açıklamada akıllı banyo aynasının hangi ülkelerde satışa sunulacağı belirtilmedi; sadece 2019'un ilk çeyreğinde kullanıcılarla ürünün buluşturulacağı kaydedildi.