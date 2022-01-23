Google ve Youtube'dan flaş uyarı: Her şey bir e-posta ile başlıyor!

Google ve Youtube, dijital ortamdaki en ciddi konulardan biri haline gelen kişisel verilerin korunması konusunda kullacıları, "Kişisel verilerin çalınması bir e-posta ile başlıyor. Her gün 100 milyondan fazla hırsızlık girişimini önlüyoruz" diye uyardı.

Geçtiğimiz günlerde TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Google ve Youtube yetkilileri, milletvekillerinin bazı sorularını yazılı yanıtladı. Yanıt metninde, veri güvenliği ile ilgili soruları cevaplayan yetkililer kişisel bilgilerin çalınması konusunda "Birçok kötücül yazılım ve kimlik hırsızlığı saldırısı bir e-posta ile başlar. Gmail, spam, kimlik hırsızlığı girişimleri ve kötücül yazılımların yüzde 99,9'undan fazlasının size ulaşmasını engeller. Bu, her gün 100 milyondan fazla girişimi engellemek anlamına gelir" uyarısında bulundu.

KİŞİSEL BİLGİLERİ ASLA SATMIYORUZ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok tartışılan konuların başında gelen sosyal medya platformlarının kişisel verileri sattığı, başkaları ile paylaştığı ile ilgili iddialara karşılık da "Kişisel bilgileriniz satılık değildir. Reklam gösterme sürecinin her noktasında verilerinizi gizli tutarız" mesajı verildi.

Yanıt yazısındaki öne çıkan mesajlar şöyle:

150 MİLYAR LİRALIK KATKI: Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelirimiz içindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bunun 2023 yılında milli gelirin yüzde 4,7 ulaşacağını düşünüyoruz.

TÜRK UNİCORNLARA BÜYÜK TALEP: Ülkemize ilk unicorn'unu kazandıran oyun sektöründeki yetenek ihtiyacını karşılamak için projeler geliştirdik. Game Factory Booster Programımız çerçevesinde Aralık 2020-Haziran 2021 arasında

Türkiye'den 15 takım 100'den fazla oyun geliştirdi. Oyunların bazıları Steam ve ABD App Store'unda en yüksek sıralarda yer aldı.

80 BİN ÖĞE İÇİN 15 BİN İÇERİK KALDIRMA TALEBİ: Google 2011 yılından bu yana Türkiye'deki resmi makamlar ve mahkemelerden 80 bin 578 adet öğe için toplamda 15 bin 152 adet içerik kaldırma talebi almıştır. Buna göre, Ocak-Haziran 2021 döneminde Google, resmi makamlardan toplamda 921 talep almıştır; bunların 522'si (yüzde 57) hakaret, 176'sı (yüzde 19) özel hayatın gizliliği ve 93'ü (yüzde 10) ulusal güvenlik, diğerleri ise marka, telif hakkı ve müstehcenlik konularıyla ilişkilidir.

MAHKEME KARARLARIN İŞLEME ZORLANAMAZ: Mahkeme kararları Google'ı herhangi bir işlem yapmaya zorlamaz. Talep içeren her mahkeme kararının Google'ı aksiyon almaya zorlamadığını belirtmek isteriz.

KALDIRMA TALEPLERİNDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ: Youtube, geçen yılın temmuz ve eylül ayları arasındı 91 bin 265 videoyu kaldırdı. Bu dönemde ülkeye göre kaldırılan videolar sıralamasında Hindistan bir milyon 711 bin 137 taleple birinciyken, Türkiye 12. sıradadır. Bununla birlikte, talep yoğunluğu bakımından Ocak - Haziran 2021 arasında Rusya 1. sıradayken Türkiye 4'üncü sırada yer almıştır.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ İÇİN 2 MİLYON VİDEO KALDIRILDI: YouTube'de 13 yaş altı çocukların kontrol ettiği hesapları kapatıyoruz. Geçen yıl başlayan YouTube Kids, çocukların korunması, ebeveynlerin daha fazla kontrol edebilmesi için tasarlandı...2021'in üçüncü çeyreğinde çocuk güvenliği politikası ihlalleri nedeniyle 2 milyon video kaldırılmıştır.... 2021 yılının ilk yarısında 6.3 milyon adet ayrı içeriğe yönelik 770 binden fazla raporlamada bulunduk. Bunları hemen tespit ediyor ve 10 kişi seyretmeden kaldırıyoruz.

ZORBALIK VE TACİZ: Zorbalık ve taciz konusunda ek önlemler alıyoruz. Yanlarında bir yetişkin bulunmaksızın çocukların canlı yayına katılmasına izin vermiyor... Nefret veya taciz politikalarımıza uymayan kullanıcılar kaldırılır; ek önlemler değerlendirilir.

ÇOCUK FOTOĞRAFLARI KALDIRIYOR: Küçüklere Ait Görsellerin Kaldırılması politikamız, ebeveynlere küçüklerin görsellerinin Arama sonuçlarından kaldırılmasına yönelik talepte bulunmalarını mümkün kılıyor. Aile Bağlantısı (Family Link) ile ebeveynlerin çocukları takibini sağlıyoruz.

TANINMIŞLIĞA BAKARAK UNUTULMA: Google'ın unutulma hakkı Tanınmış kamu figürlerinin kendilerine karşı olan ifadeler bakımından daha hoşgörülü olmaları gerektiğini göz önünde bulundurur.

TÜRKİYE İÇİN FARKLI ALGORİTMA YOK: Google'ın Türkiye'ye özel bir algoritmaya sahip olmadığını teyit ederiz... Ürünlerimizi oluşturmak ve politikalarımızı siyasi eğilimleri göz önünde bulundurmayan şekillerde uygulamak için büyük çaba harcıyoruz.

MUHALİF SİTELERE Mİ YÖNLENİYOR: (Google'nin reklamları belli muhalif sitelere yönlendirdiği iddialarına karşılık) Google, arama sonuçlarının alaka düzeyini azaltan herhangi bir manipülasyondan kaçınır. Böyle bir şey kullanıcı güvenini sarsacak ve Google'ın onlar nezdindeki popülaritesini tehlikeye atacaktır.

sabah.com.tr