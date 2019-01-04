Google'a büyük suçlama!

Yıl boyunca şirket içi ve şirket dışından pek çok tepkiyle karşılaşan Google, soruşturma altında. ABD'de hukukçuların sorularını yanıtlayan CEO Sundar Pichai, her yönden zorlu bir dönem geçiriyor. Peki Google nelerle suçlanıyor?

Hakkında çeşitli suçlamalar var

2018, internetin en ünlü platformları için zor bir yıldı. Facebook, Twitter ve Google, ciddi suçlamalarla karşılaşıp kendilerini savunmak zorunda kaldı. Sert bir yıl geçiren internet devleri, 2018'in 'kazasız belasız' bitmesini dileyecek durumda. Yılın son büyük olayı ise Google'da patladı.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, şirket hakkındaki suçlamalara yanıt vermek ve senatörlerin sorularını yanıtlamak üzere mahkemeye çağırıldı. Pichai'ye yöneltilen sorular, hayatımızın büyük bölümünü kaplayan internet kültürü ile ilgili cevaplanmayı bekleyen önemli sorulardı. Hukukçular, artık internet devlerinden özeleştiri bekliyor ve açıklayıcı cevaplar istiyor.

Google CEO'su sorulara cevap verirken hem şirketinin gizlilik ilkelerini korumak hem de soru işaretlerini kafalardan silmek zorundaydı. Sert geçen dinleme sürecinde sorulan her soru, internetteki varlığımızı ne kadar önemsememiz gerektiğini işaret ediyor.

Çin'e özel arama motoru tepki çekti

CEO Pichai, en çok Çin hükümetinin isteğiyle hazırlığı süren arama motoru konusunda sıkıştırıldı. Projenin ne amaçla yapıldığı, neleri içerip neleri dışarıda bıraktığı gibi pek çok soru soruldu.

Birkaç ay önce patlayan haberlere göre, Google çalışanları gizli bir projenin üzerinde çalışıyordu: Çin'e özel arama motoru. Bu arama motorunda, hükümetin yasakladığı anahtar kelimeler aratılamayacak ve kullanıcı kolaylıkla izlenebilecekti. İnsan hakları ihlali projesi olarak değerlendirilebilecek projeyle ilgili Pichai, Google'ın Çin'e özel bir proje çalışması yapmadığını söyledi.

Yanlış yönlendirmeyle suçlanıyor

efret söylemleri ve yanlış yönlendirme konularında da Pichai'nin ifadesi alındı. Nazi içerikli videoların YouTube'ta barındırıldığı ve hatta öne çıkarıldığı iddialarıyla ilgili ise yalnızca "Biz yanlış yönlendirme ve nefret söylemleriyle ilgili efor sarf ediyoruz. Eğer bir yerde şiddet görürsek, o içeriği doğrudan engelliyoruz" ifadelerini kullandı.

Veri güvenliği tartışmaları şiddetli

Facebook CEO'su Zuckerberg'e kullanıcı verilerinin korunması hakkında sorulan soruların benzerleri, Pichai'ye de soruldu. Pichai, kullanıcılarına Google'ın eriştiği bilgilerin tamamını denetleme ve yönetme imkanı sağladığını söyledi.

Trump ve taraftarlarının iddiaları da gündemde

ABD Başkanı Donald Trump ise Google'da sürekli kendisiyle ilgili yanlış ve kötü haberlerin öne çıkarıldığını iddia etmişti. Bu iddia ile ilgili de cumhuriyetçi senatörler birkaç soru sordu.

Sundar Pichai, "Ben bu şirketi politik çatışmalardan uzak bir şekilde yönetmeye çalışıyorum. Bunun aksi şekilde hareket etsem, Google'ın kurucu ilkelerinden uzaklaşmış olurum" diyerek iddiaları reddetti.

Google neyi yanlış yapıyor?

Çin'e özel arama motoru iddiaları ve peşinden gelen süreci kesinlikle yönetemedi şirket. Pichai bu konuda inandırıcı değil, olamayacak gibi de görünüyor. Şeffaflığını koruyamayan bir Google ile karşı karşıyayız. Yalnızca arama motoruyken; çalışma alanı genişledikçe gri alanları artan şirketin güvensizlik imajı gittikçe artıyor.

Platformlar ilkelerinden uzaklaşıyor mu?

Cambridge Analytica skandalıyla dikkat çeken Facebook, kullanıcının tüm verilerini toplayıp onu adeta takip eden Google ve diğer şeffaflığı temel ilke olarak belirlediğini söyleyip yavaş yavaş bundan uzaklaşan tüm platformlar, hukukçuların tepkisini çekiyor.



Şeffaflık ilkesi geri kazanılmazsa, bu sorgular ve tartışmalar da sürecek.