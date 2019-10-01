Google’dan PC ve Laptop kullanıcıları için büyük değişim!

Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google, arama sonuçları ekranında çıkan bilgilerin sunum düzenini değiştiriyor. PC ve Laptop'lara gelecek değişiklik kullanıcının araştırma yapmasını kolaylaştırıyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde 21. yaşını kutlayan Google, kendi sisteminde bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların istediği veri ve bilgilere ulaşmasını kolaylaştıracak değişim bir süredir mobil cihazlarda kullanılıyordu.

GOOGLE’DAN ARAMA SONUCU YENİLİĞİ

Son dönemde görsel arama ekranındaki değişiklik ve ‘Keşfet’ özelliği ile kendini yenileyen Google, bu kez masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için önemli sayılacak bir adım atıyor.

Mobil cihazlarda kullanılan ve kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ara yüz masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için de kullanılmaya başlanacak. Arama sonuçlarını daha işlevsel bir hale getiren bu sistem, bir kullanıcının araştırma yapmasını kolaylaştırıyor.