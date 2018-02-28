GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR!

57 yaşındaki bankacı Eva Tiamat Baphomet Medusa, AİDS olduğunu öğrendikten sonra cinsel organını kestirip estetik ameliyatlarla ejderha oldu.

Eva Tiamat Baphomet Medusa, 57 yaşında eski bir bankacı. AIDS olduğunu öğrendikten sonra cinsel organını kestiren Medusa, ejderhaya benzemek için ameliyatla kulaklarını ve burnunu kestirdi. Şimdi herkese, Arizona’da yaşayan Medusa Richard Hernandez olarak doğduğunu, ejderhaya dönüştüğünü söylüyor.

Kadın ya da erkek olmak istemediğini bir ejderha efsanesine dönüşmek istediğini söyleyen Medusa şimdiye dek sayısız kez bıçak altına yattı.

Vücudunun yüzde 95’i dövmelerle kaplı olan Medusa ameliyatla kulaklarını ve burnunu kestirdi, alnına deri ekleterek boynuz görünümüne sahip oldu. Başka bir ameliyatta penisini aldıran Medusa, kadın cinsel organı yaptırmadı. Türm bu ameliyatlara 40.000 pound harcama yapan Medusa, “Herşeyden önemli olan kişisel haz ve maneviyat” diyor.

Cadılar bayramında insanları korkutmanın keyifli olduğunu söyleyen Medusa, “İnsanların benimle ilgili ne düşündükleri ve beni nasıl gördükleriyle ilgilenmiyorum. Tüm dünya karşıma da geçse bütünlüğümle ilgili bir pişmanlık duymam” ifadesini kullanıyor.