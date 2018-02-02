GÖREV ERHÜRMAN'IN!
Başbakan Tufan Erhürman Başbakanlık görevini bugün Hüseyin Özgürgün'den devraldı...
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Başbakan Tufan Erhürman, başbakanlık görevini Hüseyin Özgürgün’den devraldı.
Başbakanlık’taki görev devir teslim töreni saat 14.00'te yapıldı.
Devir teslim töreni sırasında açıklama yapmayan Erhürman ve Özgürgün’ün daha sonra basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Etiketler : Tufan Erhürman, başbakanlık görevi, Hüseyin Özgürgün
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