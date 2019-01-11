GÖREV ŞEHİDİ SENDİKACILAR BUGÜN ANILACAK

36 yıl önce trafik kazası sonucunda hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Yön-Sen Genel Sekreteri Artamel Karal ve Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal bugün saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle anılacak.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede uzun yıllar çalışma hayatına, çalışanlara ve sendikal harekete yurt içinde ve yurt dışında önemli katkıları olan değerli sendikacı arkadaşlarını 36. Ölüm yıldönümlerinde rahmetle andıklarını söyledi.

Bıçaklı, “Bu kazada yaralı olarak hayatta kalan ve daha sonra vefat edenlere tanrıdan rahmet diler diğer meslektaşlarımıza ise sağlıklı bir yaşam dileriz” dedi.