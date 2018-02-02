GÖREV TESLİMLER YAPILIYOR!

Meclis toplantısının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay alması ve Meclis toplantısının tamamlanmasının ardından bazı bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılmaya başlandı.

İlk devir teslim Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda saat 13.30’da yapıldı. Sunat Atun görevini yeni bakan Özdil Nami’ye devretti.

UBP-DP hükümeti döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüten Hamza Ersan Saner yurt dışında olduğundan, yeni Bakan Zeki Çeler, görevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na vekalet eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan devraldı.

UBP-DP hükümeti döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Kutlu Evren görevi Ayşegül Baybars Kadri’ye, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da görevi Filiz Besim'e devretti.

Dışişleri Bakanlığı’nda devir teslim töreninin, bugün 15.00’te yapılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, görevi Tahsin Ertuğruloğlu’ndan devralacak.