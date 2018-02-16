GÖREVDEN ALINAN VE ATANAN İSİMLER...

Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine Özlem Bayramoğlu Onuray getirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bakanlar kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan ve daha önce de müşavirlik kadrosunda olan İlkan Varol’un 3’lü kararname ile görevinden alındığını duyurdu.

Açıklamada, bu göreve dünden itibaren yine daha önce başbakanlık müşaviri olan Özlem Bayramoğlu Onuray’ın atandığı belirtildi.