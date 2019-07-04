GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR DEVAM EDİYOR

Devletteki üst kademe yöneticileriyle ilgili görevden alma ve atamalar devam ediyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, çoğu dün ve bugünden itibaren geçerli olan görevden alma ve atamalar şöyle:

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Emete Baylan görevinden alındı; yerine, müşavir olarak görev yapmakta olan Berna Selengin atandı.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi olarak görev yapan Hüseyin Sarı, görevinden alınarak, yerine müşavir olan Kemal Deniz Dana görevlendirildi.

Sanayi Dairesi Müdür mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Doğan Şah atandı.

Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi’nin emekliliğinden dolayı boşalan Ticaret Dairesi Müdür mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Salih Gökpınar’ın ataması yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Mustafa Kendir, görevinden alınıp Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine müşavir olarak görev yapmakta Meftun Orkun görevlendirildi.

Gençlik Dairesi Müdürü olarak görev yapan Şifa Çolakoğlu görevinden alındı. Gençlik Dairesi Müdürü mevkiine Hasan Eren atandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine Havva Kozok getirildi.

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev Başak Ekenoğlu görevinden alınarak yerine Cemal Kuyucu görevlendirildi.

Sanayi Dairesi Müdürü olarak görev yapan Mehmet Envergil görevinden alındı.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör olarak görev yapan Çelebi Ilık görevinden alındı.

BRT/TAK