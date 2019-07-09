GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR DEVAM EDİYOR

Bakanlık müsteşarlığına Emirali Deveci, su işleri dairesi müdürlüğüne Tarkan Çeki atandı Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu görevden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında görevden alma ve atamalar gerçekleşti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Ercan Sınay görevden alınarak yerine müşavir olarak görev yapmakta olan Emirali Deveci atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz görevden alınarak yerine Tarkan Çeki atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoığlu da görevinden alındı.

Görevden almalar bugün, atamalar ise yarından itibaren geçerli olacak.