GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR DEVAM EDİYOR!

Bakanlıklarda ve Başbakanlığa bağlı kurumlarda görevden alma ve atamalar sürüyor..

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü olan Ecevit Aktaş görevden alındı, yerine Faika Tanoğlu atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olan Ülkü Taşseven görevden alındı.

Başbakanlık Denetlem Kurulu Üyesi olarak görev yaşan Ayşe Öztabay’ın yerine Tanyel Yücel atandı.

Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Mehmet Kutup atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde Müdür mevkiinde görev yapan Berhan Ongan’ın yerine de Ergenç Semerci atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan duyuru şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Ecevit AKTAŞ 07.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü mevkiine Sn.Faika TANOĞLU 07.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Ülkü TAŞSEVEN 07.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Ayşe ÖZTABAY 07.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine Sn. Tanyel YÜCEL 07.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama dairesi Başkanı mevkiine Sn. Mehmet KUTUP 07.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Berhan ONGAN 07.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Ergenç SEMERCİ 07.08.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.