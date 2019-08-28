GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR DEVAM EDİYOR

Görevden alma ve atamalar devam ediyor…

Sağlık Bakanlığı,Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak görev yapan Katayon KOBAT 29.08. 2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Sağlık Bakanlığı,Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine Cenk SOYDAN 29.08. 2019 tarihinden itibaren atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı mevkiine Havva DAĞSEVER 29.08. 2019 tarihinden itibaren atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine Cengiz Topel UZUN 29.08. 2019 tarihinden itibaren atandı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Mehmet CABACABA 29.08. 2019 tarihinden itibaren atandı.