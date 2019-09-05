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GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR DEVAM EDİYOR

GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR DEVAM EDİYOR

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevine Okan Donangil atandı

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Görevden alma ve atamalar devam ediyor…

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevine Okan Donangil atandı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cemal Redif‘in istifasıyla boşalan Özel Kalem Müdürü mevkiine Okan Donangil 06.09.2019 tarihinden itibaren atandı.

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