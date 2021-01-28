Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada görevden alma ve atamalar duyuruldu.

Açıklama şöyle: “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Bünyamin MERHAMETSİZ 29.01.2021 tarihinde bu görevinden alınarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine 29.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatör olarak görev yapan Sn. Evin UNUTMAZ 29.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır. İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine Sn. Gürkan KARA 29.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

Müsteşar olarak görev yapan Sn. Özdemir KALKANLI 29.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınarak, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine 29.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır”