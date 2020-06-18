Görevi başında rahatsızlanan Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ledra Palace Sınır kapısında görevli gümrük memuru...
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas sınır kapısında gümrük memuru olarak çalışan Fatih Öztürk (E-44), görevi başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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