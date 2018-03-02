  1. WEB TV

  2. FRAGMAN

  3. GÖREVİMİZ TATİL

GÖREVİMİZ TATİL

Görevimiz Tatil

Görevimiz Tatil Film Konusu

Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.

Etiketler :

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
TAVŞAN PETER
TAVŞAN PETER
MUTLU CANAVAR AİLESİ
MUTLU CANAVAR AİLESİ
PULOİ: ASLA YALNIZ UÇMAYACAKSIN
PULOİ: ASLA YALNIZ UÇMAYACAKSIN
GÖREVİMİZ TATİL
GÖREVİMİZ TATİL
HADİ BE OĞLUM
HADİ BE OĞLUM
ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU
ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU
AİLECEK ŞAŞKINIZ
AİLECEK ŞAŞKINIZ
BLACK PANTHER
BLACK PANTHER
RUHLAR BÖLGESİ: SON ANAHTAR
RUHLAR BÖLGESİ: SON ANAHTAR
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ?
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ?