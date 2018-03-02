GÖREVİMİZ TATİL

Görevimiz Tatil

Görevimiz Tatil Film Konusu

Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.