Görseli okuyamıyorsanız dikkat!

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğünün nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Erkekleri kadınlardan daha sık etkileyen kalıtsal bir durum olan renk körlüğü hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Renk körlüğü testi çeşitli renklerin içerisine yerleştirilen görsellerle yapılıyor, görselde ise renk körlüğünün İngilizcesi olan color blind yazıyor. Renk körlüğü nedir? Renk körlüğünün nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Renk körlüğü, bir körlük şekli değil, renk gördüğünüz şekilde bir eksikliktir. Bu vizyon problemiyle, mavi ve sarı veya kırmızı ve yeşil gibi belirli renkleri ayırt etmekte güçlük çekersiniz. Şimdi, renk körlüğünün nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilmeniz gerekenleri detaylıca açıklamaya çalışacağız…

RENK KÖRLÜĞÜ NEDİR?

Bazı insanlar renk görme kusurlarına sahiptir, bu da bazı renkleri onları çoğu insanın gördüğü şekilde farklı bir şekilde görmelerine neden olur.

Bu eksikliklerin en şiddetli formlarına renk körlüğü denir.

Renk körlüğü (veya daha doğru bir şekilde, renk görme eksikliği), erkekleri kadınlardan daha sık etkileyen kalıtsal bir durumdur. Kırmızı-yeşil renk eksikliği, en yaygın renk körlüğü biçimidir. Çok daha nadiren, bir kişi mavi ve sarı tonları görme yeteneğini azaltan bir özellik taşıyabilir.

GÖZ RENKLERİ NASIL GÖRÜYOR

Gözünüzü bir kamera olarak düşünün. Ön kısımda bir lens bulunur. Görevi, gözünüzün arkasındaki görüntüleri odaklamaktır. Bu alana retina denir. Işığa tepki veren pigmentleri içeren özel sinir hücreleri ile kaplıdır:

Koniler

Renk vizyonunuzu kontrol eder. Üç tip koni hücresinde bulunan birkaç çeşit pigment vardır. Bazıları kısa dalga boylu ışığa tepki gösterir, diğerleri orta dalga boylarına tepki gösterir ve diğerleri daha yüksek dalga boylarına tepki gösterir.

Çubuklar

Çubukların sadece bir çeşit pigmenti vardır. Herhangi bir ışık dalga boyuna aynı şekilde tepki verir. Çubukların renk görüşü ile ilgisi yoktur. Fakat ışığa karşı çok hassaslar ve gece görmemizi sağlıyorlar.

RENK KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Renk körlüğünün yaygın türü olan kalıtsal renk körlüğünde yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı, aynı biçimde algılanır ve ayrı renkler ancak yoğunluklarıyla ayırt edilebilir. Bu bozukluk doğuştan geldiğinden renk körleri zamanla belirli tonları ayıracak hale gelebilirler. Renk körlüğünün ender görülen ve ciddi olan türünde ise görüş bozukluğu ilerleyicidir ve hasta her şeyi siyah – beyaz görür. Renk körlüğü günlük yaşamda önemli bir sorun oluşturmaz, ama hasta, renklerle ilgili belirli işlerde çalışamaz. Kırmızı – yeşil renkler bütün dünyanın kara ve deniz işaretlerinde yaygın olarak kullanıldığından, renk körleri sürücülük ve denizcilik yapamazlar. Bu renklerde önemli uyarılar yapıldığından, görülmemeleri yaşamsal tehlike oluşturabilir.

RENK KÖRLÜĞÜ NEDENLERİ

Renk körlüğü, retinadaki ışığa duyarlı hücrelerin, insanların bir dizi renk görmesini sağlayan ışığın dalga boylarındaki değişikliklere uygun şekilde tepki vermemesi durumunda ortaya çıkar.

Retinadaki fotoreseptörlere çubuklar ve koniler denir. Çubuklar daha fazladır (insan retinada yaklaşık 100 milyon çubuk vardır) ve ışığa karşı daha hassastırlar, ancak çubuklar rengi algılayamaz.

İnsan retinada 6 ila 7 milyon kozalak renk görme sorumludur ve bu fotoreseptörler, makula adı verilen retina merkez bölgesinde yoğunlaşmıştır.

Makulağın merkezi fovea olarak adlandırılır ve bu küçük (0,3 mm çapında) alan, retinadaki en yüksek koni konsantrasyonunu içerir ve en akut renk görüşümüzden sorumludur.

Renk körlüğünün kalıtsal formları çoğu zaman belirli türdeki konilerdeki eksiklikler veya bu konilerin tamamının yokluğu ile ilgilidir.

RENK KÖRLÜĞÜ ÇEŞİTLERİ

Renk körlüğü hafif, orta veya şiddetli olabilir.

En yaygın renk körlüğü türleri şunları içerir:

Kırmızı-yeşil renk körlüğü: Bu tür renk körlüğüne sahip insanlar kırmızı ve yeşilin bazı tonlarını göremezler.

Kırmızı-yeşil renk körlüğü farklı türleri vardır. Kırmızılar kahverengimsi sarı görünebilir ve yeşiller bazı insanlar için bej görünebilir. Turuncu, sarı ve yeşilin bazı tonları diğerlerine sarı görünebilir. Kırmızı bazı insanlara siyah görünebilir.

Mavi-sarı renk körlüğü: Bu tür renk körlüğüne sahip insanlar mavi ve sarı tonlarını göremezler.

Mavi daha yeşil görünebilir ve sarı ile kırmızıyı pembeden ayırt etmek zor olabilir. Sarı, bazı insanlara mor veya açık gri görünebilir.

Tam renk körlüğü: Tam renk körlüğü olan kişiler herhangi bir renk görmez.

RENK KÖRLÜĞÜNÜN TEDAVİSİ

Çoğu renk körlüğü kalıtsaldır. Renk körlüğünün kalıtsal formları için şu anda hiçbir tıbbi tedavi mevcut değildir. Bazı tedaviler ise bazı kişilerin renkleri daha iyi algılamasına yardımcı olurken, renk körlüğüne uyum sağlama yollarını bulmak önemlidir. Birçok insan için, bir renk görme eksikliği nispeten küçük bir rahatsızlıktır.

Bazı insanlar renkleri, çoğu insanın onları nasıl gördüklerinden farklı gördüklerini bile bilmeden yaşamaya devam ederler.

Renk körü olan gençlerin mesleklerini seçerken bu rahatsızlığın engel olmadığı meslekleri seçmelerinde yarar vardır. Örneğin renk körü olan bir insanın moda, tekstil işlerinde veya renkli kablolarla ilgili işlerde çalışması zor olabilir.