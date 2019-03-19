Göründüğü kadar masum değil!

Çikolata Kisti Hamile Kalmaya Engel Olur mu?

Çikolata kisti, tıptaki ismiyle endometriozisin, birçok kadında görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu çikolata kisti hakkında merak edilenleri anlattı. Çikolata kisti hamile kalmaya engel olur mu?

Çikolata kisti hamile kalmaya engel olur mu?

Çikolata kisti, şiddetli adet, karın ve kasık ağrıları gibi etkenlerle hayat kalitesini oldukça düşürebiliyor. Bu hastalık, kötü seyretmesi durumunda anne olmayı bile engelliyor.

Çikolata kisti hastalığı, rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin yumurtalıklar, bağırsaklar, mesane gibi rahim dışında başka bir organda yerleşip büyümesiyle ortaya çıkıyor. Adet döneminde ve cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrıya yol açan, hiç hamile kalmamış kadınların yaklaşık yüzde 30’unda, anne olmuş kadınların ise yüzde 5’inde görülen bu hastalığa en sık, hiç hamile kalmamış 25-45 yaş arası kadınlarda rastlanıyor.

Yüksek risk grubunda iseniz...

Çeşitli faktörlerle daha yüksek risk grubunda olan kadınlar, hastalığın en ufak sinyalini bile dikkate almalı ve düzenli kontrollerinde mutlaka doktorları ile paylaşmalı. Risk gruplarını ise şöyle sıralayabiliriz;