Göründüğü kadar masum değil!
Dikkat!
Çikolata Kisti Hamile Kalmaya Engel Olur mu?
Çikolata kisti, tıptaki ismiyle endometriozisin, birçok kadında görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu çikolata kisti hakkında merak edilenleri anlattı. Çikolata kisti hamile kalmaya engel olur mu?
Çikolata kisti hamile kalmaya engel olur mu?
Çikolata kisti, şiddetli adet, karın ve kasık ağrıları gibi etkenlerle hayat kalitesini oldukça düşürebiliyor. Bu hastalık, kötü seyretmesi durumunda anne olmayı bile engelliyor.
Çikolata kisti hastalığı, rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin yumurtalıklar, bağırsaklar, mesane gibi rahim dışında başka bir organda yerleşip büyümesiyle ortaya çıkıyor. Adet döneminde ve cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrıya yol açan, hiç hamile kalmamış kadınların yaklaşık yüzde 30’unda, anne olmuş kadınların ise yüzde 5’inde görülen bu hastalığa en sık, hiç hamile kalmamış 25-45 yaş arası kadınlarda rastlanıyor.
Yüksek risk grubunda iseniz...
Çeşitli faktörlerle daha yüksek risk grubunda olan kadınlar, hastalığın en ufak sinyalini bile dikkate almalı ve düzenli kontrollerinde mutlaka doktorları ile paylaşmalı. Risk gruplarını ise şöyle sıralayabiliriz;
- Hiç doğum yapmamış olmak
- Erken yaşta adet görmeye başlamış olmak
- Düşük beden-kitle indeksi
- Alkol tüketimi
- Endometriozis hastası bir veya daha fazla yakın akrabaya sahip olmak (anne, kızkardeş, teyze, hala gibi)
- Adet kanının vücuttan normal yollarla atılımını engelleyen herhangi bir durumu yaşıyor olmak.
Çikolata kistinin belirtileri
Çikolata kisti, başka hastalıklarla karıştırıldığı için tanı konulması genellikle gecikiyor. Belirtilerinin nitelikleri ve şiddeti, hastalığın yerleşmiş olduğu bölge ve yayılma durumuna göre farklılık gösteriyor. Adet ağrısının normal karşılanması gibi nedenlerle de teşhis gecikebiliyor.
- Ağrılı ve/veya yoğun adetler
- Kasık ve karın ağrıları
- Cinsel ilişki sırasında ağrı
- Hamile kalmada güçlük ve kısırlık
- Bağırsak problemleri çikolata kistinin belirtileri arasında gösteriliyor.
Karın ağrısına dikkat!
Karın ağrıları pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Özellikle genç kızların adet ağrısını normal karşılaması, ya da toplumda “hepsi senin kafanda aslında” gibi yönlendirmelere sıkça rastlanması nedeniyle ağrılı adetler ya da uzun süren karın ağrılarına gereken önem verilmiyor.
Son 6 ay içerisinde devamlı ya da sık sık karın ağrısı hissediliyorsa mutlaka dikkate alınmalı. Ağrının cinsel ilişki ya da adet dönemi dışında olmasının çikolata kisti hastalığı olabilir. Ağrılı dışkılama ya da idrara çıkarken ağrı yaşamak da çikolata kistinin belirtileri arasında yer alıyor.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.