Görüşmeler başladı! Mehmet Topal...

Mahmut Tekdemir’i stoper olarak değerlendirmek isteyen Okan Buruk’un, bonservisi elinde olan Mehmet Topal’ı takıma kazandırmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Medipol Başakşehir’de yönetim ve teknik ekip, bir yandan da kadro planlaması üstünde çalışıyor. Şu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen,Muhammet Demir, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu’yu renklerine bağlayan Turuncu-Lacivertliler’in gündemindeki flaş isim Mehmet Topal...

Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bedelin ödenmeyecek olması da avantaj olarak görülüyor. Başakşehir teknik heyeti ve yönetim, Topal’ın tecrübesi de göz önüne alındığında orta sahada oluşabilecek boşluğu rahatlıkla doldurabileceği konusunda hemfikir. Ayrıca bu transfer için futbolcunun menajeri ile de ilk temaslar kurulduğu öğrenildi.