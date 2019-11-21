Gözyaşları vücudunuzda birkaç temel rol oynar. Gözlerinizde nem sağlar ve yabancı parçacık ve tozları temizlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin sizi enfeksiyonlara karşı koruyan bir bileşenidir. Peki göz sulanması neden olur? Nasıl geçer?

Üst göz kapakların derisinin altındaki bezler su ve tuz içeren gözyaşını üretir. Gözlerinizi kırptığınızda gözyaşları yayılarak gözlerinizin nemli olmasını sağlar. Diğer bezler ise, gözyaşlarınızın hızlı bir şekilde buharlaşmasını ve gözlerinizi korumaya yardımcı yağlar üretebilir. Çok fazla gözyaşı ürettiğinizde gözyaşı kanallarınızı boğar ve sulu gözler geliştirebilirsiniz. Sulu gözler çoğu zaman tedavi olmadan çözülür, ancak durum bazen kronik bir sorun haline gelebilir. Uzun süreli sulu göz vakası varsa, doktorunuza danışmalısınız.

SULU GÖZLERİN NEDENLERİ

Gülerken, öksürürken, kusarken, güçlü tat duyumları yaşarken veya esnerken kısa süreli gözyaşı üretmek yaygındır. Sulu gözler için en yaygın nedenlerden biri kuru göz sendromu olabilir. Gözleriniz yağlanmadığından dolayı sürekli olarak bol miktarda gözyaşı üretiyor olabilirsiniz.

DİĞER YAYGIN SEBEPLER ARASINDA:

– Tozlu hava, rüzgar, soğuk ve güneş gibi hava koşulları

– Duman, parlak ışık gibi çevresel faktörler

– Kirpiklerin içe dönük olması

– Gözde oluşabilen iltihap

– Gözlerdeki yorgunluk

– Engellenmiş gözyaşı kanalları

– İlaçların yan etkisi

– Kemotorapi ve radyasyon dahil olmak üzere kullanılan kanser tedavileri

SULU GÖZLER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genellikle sulu gözler işlem görmeden normale dönebilir. Uzun süreli olursa doktorunuz bir göz muayenesi veya fiziksel muayene ile teşhis koyabilir.Doktorunuz sıvının gözyaşı kanallarından geçip geçmeyeceğini belirleyen bir test yapabilir.

SULU GÖZLER İÇİN ÇÖZÜM ŞUNLARDIR

– Gözlerinizin sulanmasına neden olan alerjinin tedavisi

– Göz damlası

– Gözünüzde bir enfeksiyon varsa antibiyotikler

– Tıkalı gözyaşı kanallarınızı temizlemek için cerrahi bir prosedür