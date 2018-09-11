Gözaltı sonrası sevgiliden ilk tepki!

"Dürüstlüğünü sevdim, korkusuz olmanı; evladımı evladın gibi görmeni sevdim. Yalansızsız dolansız, net oluşunu; adam gibi adam olmanı sevdim. Kuyunu kazmak isteyenler var ya, Allah’ın izniyle kendi kuyularına elbet düşeceklerdir. Bu dünya yalan dünya derler ya; merak etme var bunun ucunda öbür dünya. Dur bakalım hele sen bir adım ötede! Bir insanı indirmeye çalışmak o kadar kolay değil! Birde o kişi Nihat Doğan’sa o asla doğru kişi değil... "

Nihat Doğan ise sevgilisine "Hayatımda bunu bana düşündüren ilk kadınsın. Şu güzel sözlerin ve desteğinden sonra kurabileceğim tek cümle şu ki: Sen benim hayatımın kadınıymışsın" sözleriyle karşılık verdi.