Gözaltına alındı...

Elinde dava dosyasının olduğunu söyleyen Bircan Bali, Demet Akalın'ın borçlardan dolayı illallah ettiği ve bu konuyu yakın çevresiyle dertleştiğini, hatta eşiyle arasında bu konu yüzünden kötü olduğunu sözlerine ekledi.

Konu hakkındaki açıklamalarıyla alakalı elinde dava dosyasıyla ilgili fotoğrafların olduğunu söyleyen Bircan Bali, dosyada iki şüphelinin adının geçtiğini diğer kişinin de Okan Kurt ya da babası olabileceğini iddia etti.