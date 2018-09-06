Gözaltına alındı...
Canlı yayında duyurdu
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, şarkıcı Demet Akalın'ın kayınbiraderinin evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındığını söyledi.
Sunuculuğunu Ece Erken, Nihat Doğan ve Bircan Bali'nin yaptığı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Demet Akalın'ın kayınbiraderinin gözaltına alındığı iddia edildi.
Canlı yayında açıklama yapan Bircan Bali, "Okan Kurt aile şirketiyle çalışıyor ve şirkette şu an borçlardan dolayı çatırdamalar meydana geldi. Okan Kurt'un ağabeyi de evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı" dedi.
Elinde dava dosyasının olduğunu söyleyen Bircan Bali, Demet Akalın'ın borçlardan dolayı illallah ettiği ve bu konuyu yakın çevresiyle dertleştiğini, hatta eşiyle arasında bu konu yüzünden kötü olduğunu sözlerine ekledi.
Konu hakkındaki açıklamalarıyla alakalı elinde dava dosyasıyla ilgili fotoğrafların olduğunu söyleyen Bircan Bali, dosyada iki şüphelinin adının geçtiğini diğer kişinin de Okan Kurt ya da babası olabileceğini iddia etti.
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