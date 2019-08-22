Gözaltında yağ bezesi olanlar dikkat!

Gözaltındaki yağ bezeleri kötü görünümleri ile rahatsızlık hissi vermektedir. Estetik açıdan hoş görünmeyen bu bezeler gözün etrafında küçük beyaz tanecikler şeklinde görülür. Çoğu zaman herhangi sağlık probleminden kaynaklanmasa da bazen bazı hastalıkların sinyallerini verebilirler. Gözaltınızdaki yağ bezelerinden kurtulmak istiyorsanız tam size göre bir tarifimiz var.

Tıpta lipom olarak adlandırılan yağ bezeleri sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve yüksek kolestorolü olan kişilerde sıklıkla rastlanmaktadır. Gözaltındaki yağ bezelerini sıkmak doğru bir yöntem olmayacaktır. Sıkıldığı takdirde hassas olan göz çevresinde tahriş yaşanmasına neden olabilir. Ortalama 40-60 yaş aralığında ki şeker, siroz hastalıkları problemi yaşayan kişilerde görülebilmektedir. İyi huylu tümör olarak bilinen bu bezeler kişilerde kanser riskini düşündürmektedir fakat yapılan araştırmalarda böyle bir tanıya varılmamıştır. Sürekli yağlı yiyecekler tüketmek. Cildin çok fazla sebum üretmesi, karaciğer hastalıkları, dengesiz beslenme ve genetik yatkınlıklar yağ bezlerinin oluşmasına neden olabilir. Gözaltındaki istenmeyen yağ bezelerinden bitkisel çözümlerle kurtulabiliriz. İşte gözaltındaki yağ bezeleri için maske tarifleri…

YULAF EZMESİ İLE YAĞ BEZELERİ İÇİN MASKE TARİFİ

Yulaf ezmesi maskesi yağ bezelerinden kurtulmak için etkili bir yöntemdir.

Yapılışı;

İhtiyacınız olan bir yemek kaşığı yulaf ezmesi ve bir iki damla suyu karıştırın. Bu karışımı koyu kıvamlı bir macun haline getirip bezelerin üzerine nazikçe sürün.

BUHAR TEDAVİSİ İLE BEZELERDEN KURTULMA

Basit bir teknik olan buhar tedavisi aynı zamanda güçlü bir yöntemdir.

Yapılışı;

Bir kabın içine sıcak suyu koyun. Bir havlu ile buharın dışarı çıkmasını engelleyerek 10 dakika bekleyin. Buhar gözeneklerinizin açılmasını sağlayacak bir yöntemdir. Etkili bir sonuç için her gün buhar tedavisi uygulayabilirsiniz.

DOMATES SUYU İLE YAĞ BEZELERİ İÇİN MASKE TARİFİ

Domates cildi yumuşatmasının yanı sıra yağ bezelerinde de kullanılabilen etkili ve doğal bir yöntemdir.

Bir adet domatesi ikiye bölün ve suyunu yağ bezelerinin üzerine sürün. 20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. İyi bir sonuç almak için haftada 2-3 kez bu uygulamayı yapabilirsiniz.