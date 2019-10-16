Gözde arpacık çıkmasının nedeni oymuş...

Göz kapağındaki yağ bezlerinin enfeksiyonunun neden olduğu arpacık hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik... Gözde arpacık belirtileri nelerdir? İşte cevabı...

Tıp dilinde “göz sili enfeksiyonu” halk dilinde ise “it dirseği” olarak da adlandırılan arpacığın oluşmasının birçok nedeni vardır. Çeşitli nedenlerle bulaşan bakteri ya da diğer organizmalar gözde iltihabın başlamasına neden olabilirler. Arpacık özellikle vücut direncinin düştüğü yorgunluk ve uykusuzluk gibi dönemlerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Peki, Gözde arpacık belirtileri nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

ARPACIK NEDİR?

Göz kapaklarında pek çok yağ bezi vardır. Bu bezlerin kanal ağızları kirpik diplerine açılır. Bu kanal ağızlarından birinin mikroplarca tıkanıp, göz kapağında küçük bir enfeksiyon oluşmasına “arpacık” adı verilir. Bu enfeksiyonların çoğundan sorumlu bakteri stafilokoktur.

GÖZDE ARPACIK BELİRTİLERİ

– Ağrı ve şişlik

– Gözde sulanma

– Gözde batma hissi

– Acı ve kaşıntı

– Göz çevresinde sarı iltihap