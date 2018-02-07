GÖZLER BU DAVADA!

Eylemlerden sonra cezaevine gönderilen 6 sanığın duruşması bugün alt mahkemede başlıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 22 Ocak 2018 tarihinde Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi önünde gerçekleştirilen eylemde suç işledikleri iddiasıyla tutuklanan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Davanın alt mahkemede görüşülmesi konusunda savunma ve savcılığın uzlaştığı belirtildi.

Alt mahkemede yargılanacaklar

Sanıklar hakkındaki dava dosyasının erken hazırlanması üzerine ilk duruşma dün Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda gerçekleştirildi. Duruşmada sanıkların avukatlığını Enver Öztürk ve Recep Sağlam yaptı. Mahkemeden söz alan avukat Enver Öztürk, davalardan sadece birinin ağır ceza mahkemesi kapsamında olmasından dolayı savcılık ile yaptıkları istişare ile dava dosyası üzerinde uzlaşıya vardıklarını ve davayı alt mahkeme huzurunda bitirecekleri beyanında bulundu. Savcı Ayşe Kaymak

ise mahkemeye sunduğu uzlaşı evrakının ardından sanıkların alt mahkemede yargılanacağını ve aleyhlerine getirilen suçları kabul edeceklerini beyan etti.

Dava başladı

Yargıç Hazal Hacımulla, huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek sanıkların aleyhlerine getirilen “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” davalarından yargılanmak üzere 6 Şubat 2018 tarihinde oturum yapacak Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzuruna çıkarılmalarına emir verdi.

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