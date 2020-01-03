GÖZLER ÖDEMELERDE...

Haberci'den Meyil Avcan'ın haberine göre; Resmi tatilin bitişinin ardından ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başladı. Vatandaşların çoğu sabahın erken saatlerinde soluğu İhtiyat Sandığı Dairesi’nde aldı.

Geride bırakılan yeni yılın ardından devlet dairelerinin ilk iş gününde, insanların çoğu İhtiyat Sandığı Dairesi’ne giderek ekonomik kriz nedeniyle alacakları avans veya emeklilikleri için başvuruda bulundu.

Bitmek tükenmek bilmeyen ekonomik kriz, yeni yılın girişi ve belirlenen yeni zamlar sonrası vatandaşı yine geçim derdine soktu.

Açıklanan faiz oranları sonrası geçimini nasıl sağlayacağını düşünen halk büyük bir endişe içinde olduklarını ve bu gidişle ülkenin ekonomik durumunun gittikçe kötüleşeceğini belirtti.

Sabah soluğu dairede alan vatandaşın bir kısmı emeklilik parasını çekmek için, bazıları ise avans alarak geçimini sürdürebilmek adına İhtiyat Sandığı’ndaydı.

MAYLALI: ÖDEMELER YAPILACAK, KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

İhtiyat Sandığı’nda olan yoğunluğu gözden kaçırmayan HABERCİ, KKTC İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Malyalı ile görüşerek, vatandaşın endişesini biraz olsun azaltmak istedi.

Gazeteye açıklamalarda bulunan Erman Malyalı, Bakanlar Kurulu’nun uygulanacak yeni faiz oranlarını belirlediğini ve ödemelerin bir kısmının bugünden başlayarak yapılacağını ifade etti.

Malyalı, ödemelerde hiçbir sorunun yaşanmayacağını ve aksaklıklar olmayacağını vurgulayarak, vatandaşın asla mağdur edilmeyeceğini sözlerine ekledi.