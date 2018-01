GÖZLER PARLAMENTODA

“SİYASİ İSTİKRAR ŞART”:

7 Ocak Erken Genel Seçim’den çıkan tablo ve siyasilerin koalisyon söylemleri sanayi, ticaret, inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanını ve esnafı karamsarlığa itti.

Siyasi belirsizlik nedeni ile önlerini görememekten yakınan ekonomik çevreler, ekonominin sürdürülebilirliği açısından bir an önce hükümetin kurulmasını istediklerini belirtti.

Konu ile ilgili Havadis’e konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, siyasi istikrarsızlığın ve bu belirsizlik ortamının sanayi sektöründe yatırımcıların önünü tıkayacağını ve ticari alacak vereceklerde tıkanmalara neden olacağını ifade etti.

Avunduk, sandıktan çıkan sonuçla hükümetin kurulabileceğini kaydederek, “Kamuoyunun iradesine saygı duyulmasını ve gereğinin yapılmasını beklemekteyiz” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ise hükümetin kurulmaması veya kurulacak bir hükümetin istikrar sağlayamaması halinde sosyal ve ekonomik bozuklukların baş göstereceğini kaydetti.

Kanber, ülke ekonomisinin yeniden bir erken seçime ise hazır olmadığını söyleyerek, “İkinci bir erken seçim olması birçok sektörde 2018 yılı büyük kayıp olacaktır” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetin kurulması noktasında çok ciddi bir belirsizliğin söz konusu olduğunu söyleyerek, siyasilerin bir taraftan hükümeti nasıl kuracaklarının hesabını yaparken diğer taraftan bu süreçte ekonominin olumsuz etkilenmemesi için ne tür önlemler alınması gerektiğini düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Gürcafer, “Eğer yeniden bir eken seçime gidilecekse bu konudaki belirsizlik de ortadan kalkmalıdır. Her an yıkılabilir modeli hükümet de ekonomiyi olumsuz etkiler” dedi.

KKTC Genç İş adamları Derneği (GİAD) Başkanı Cemal Gülercan, siyasi partilere düşen görevin bir an önce ülkeyi bu belirsizlikten kurtarmak olduğunu söyledi.

Gülercan, “Ekonomik istikrarsızlığın en büyük sebebi belirsizlik, belirsizliğin en büyük sebebi ise siyasilerin iktidar kavgaları yüzünden ülkeyi layığı ile yönetememeleridir. Kimin vekil, kimin bakan olduğu bana göre önemli değildir. Önemli olan hangi pozisyonda olursak olalım öncelikle ülkemiz için ne yaptığımız sorgulanması gerekmektedir. Siyasi partilerimize de düşen en büyük görev hizmettir” dedi.

Avunduk: Siyasi istikrarsızlık ekonominin çarklarını durdurur

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, hükümetin kurulmamasının siyasi istikrarsızlığı getirdiğini, siyasi istikrarsızlığın ise sanayi sektöründe yatırımların önünü kestiğini kaydetti. Ticari alacak vereceklerde de tıkanmalar yaşanacağını söyleyen Avunduk, “Bu da birçok alanda iflası getirir” dedi.

Candan Avunduk, “Örneğin, bütçenin geçmemiş olmasından dolayı devletten alacaklı olan iş insanları bu alacaklarını tahsil edemez, bu alacakları ile ödemeyi planladığı vereceklerini de veremez. Ekonominin çarklarında bir iki çarkın durması bütünü olumsuz etkiler ve çok ciddi sonuçlar doğurur. Yönetimde boşluk, zafiyet olması ise hem içeride hem de dışarıda olumsuz gözlemlere neden olur. Büyük bir kararlılıkla ve de çoğunlukla oy veren seçmenlerin ortaya çıkardıkları tablonun siyasiler tarafından çok iyi okunmasını beklemektedirler” diye konuştu.

Avunduk, sandıktan çıkan sonuçla hükümetin kurulabileceğini kaydederek, “Kamuoyu iradesini tam olarak kullanmıştır. Kamuoyunun iradesine saygı duyulmasını ve gereğinin yapılmasını beklemekteyiz. Tüm siyasi partilerimizin de bu olgunlukta ve sorumluluk bilincinde olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Kanber: İstikrarlı bir hükümetin kurulması gerekmektedir

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, 2018 yılının ekonomik planlamasının 2017 yılının son aylarında yapılması gerektiğini ancak erken genel seçim nedeni ile bu planlamanın yapılamadığını söyledi.

Gelinen noktada hükümetin kurulmaması veya kurulacak bir hükümetin istikrar sağlayamaması halinde sosyal ve ekonomik bozuklukların baş göstereceğini kaydeden Kanber, ülke ekonomisinin yeniden bir erken seçime ise hazır olmadığını savundu.

Mahmut Kanber, “İkinci bir erken seçim olması birçok sektörde 2018 yılı büyük kayıp olacaktır” dedi.

Kanber, şunları söyledi: “Hükümet kurulacak mı? Kurulsa da istikrarı sağlayabilecek mi? Kurulacak olan hükümet icraat hükümeti mi yoksa erken seçim hükümeti mi olacak? Bu karmaşanın içerisinden çıkmak gerçekten zor. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak toplum ve esnaf Toplum esnaf bu süreci nasıl daha az olumsuzlukla yaşar bunun çalışmasını yapıyoruz. Seçim sonuçları, partilerin şapkalarını önüne koyarak bir ders alması gerektiğini ortaya koydu. Seçime katılım oranı ise halkın siyasete karşı güvensizlik örneğidir. Dövizin yükselişi ve bu hususta ne yapılacağına ilişkin bir bilgimiz yok. Eğer bunu öngöremezsek be iş insanları ne esnaf önünü göremez. Zaten enerji girdisinin yükselişi, ithal ürünlerin dövize bağlı olarak yükselişi, enflasyonun çift rakamlara geçmesi, geçen yılın tamamında Türk Lirası’nın yüzde 30 değer kaybı ile esnaf ve iş dünyası oldukça zor bir süreç yaşamıştır. Tüm bu sorunların çözümü için istikrarlı bir hükümetin kurulması gerekmektedir.”

Gürcafer: Bahane ile geçecek bir 5 seneye daha tahammülümüz yok

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetin kurulması noktasında çok ciddi bir belirsizliğin söz konusu olduğunu söyleyerek, siyasilerin bir taraftan hükümeti nasıl kuracaklarının hesabını yaparken diğer taraftan bu süreçte ekonominin olumsuz etkilenmemesi için ne tür önlemler alınması gerektiğini düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Siyasilerden bu hususta ciddi bir hassasiyet beklentisi içerisinde olduklarını dile getiren Gürcafer, şunları kaydetti: “Hali hazırda devam eden kamu ihaleleri, bekleyen belediye ihaleleri var. Mevcut devam eden ihalelerin ödenip ödenmeyeceği belli değil. Bütçe geçmediği sürece belediyeler bu ihaleleri açamayacak ve piyasada çok ciddi bir durgunluk olacak. Bence bir taraftan hükümeti nasıl kuracaklarının hesabını yaparken bu taraftan da ekonominin olumsuz etkilenmemesi için ne tür önlemler alınmaması gerektiğini düşünmeleri lazım. Bu hususta ciddi bir hassasiyet beklentisi içerisindeyiz. Bir istikrarsızlık ortaya çıktı. Bu istikrarsızlığın da giderilmesi için önlem alınmalı her an bozulacak bir hükümet yapısı da istemeyiz. Bir sürü reform beklentisi var bu da ancak istikrarlı güçlü bir hükümetle olabilir. Toplumun bahane ile geçecek bir 5 seneye daha tahammülü yoktur. Eğer yeniden bir eken seçime gidilecekse bu konudaki belirsizlik de ortadan kalkmalıdır. Her an yıkılabilir modeli hükümet de ekonomiyi olumsuz etkiler.”

Gülercan: Çok da iyi sonuçlar alınmadı

KKTC Genç İş adamları Derneği (GİAD) Başkanı Cemal Gülercan, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

“Hiç şüphesiz ki İnanılmaz demokratik bir ülkede yaşıyoruz” diyen Gülercan, “Kazanan isimlere bakıldığında her kesimden farklı yüzlerin seçilmesi eminim ki Meclis’e renk katacaktır, fakat Meclis’in ve komitelerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve seçilen isimlerin halka sağlıklı bir şekilde hizmet edebilmesi için çok da iyi sonuçlar alındığını söyleyemem” diye konuştu.

“’Meclis halkın aynasıdır’ noktasına katılıyorum” diyen Cemal Gülercan, halkın istediği isimleri Meclis’e vekil olarak gönderdiğini ve şu an ortada barajı geçmiş 6 siyasi parti olduğunu, günlerdir de çeşitli senaryolar ile hükümet kurma çalışmaları devam ettiğini kaydetti.

Bazı siyasi partiler tarafından koalisyon ortaklığı konusunda restler çekildiğini dile getiren Gülercan, “Benim bir birey olarak beklentim halk tarafından o mevkiye laik görülmüş kişilerin göreve geldiklerinde tüm partiler ile uyum içerisinde halka hizmet etmeleridir. ‘Ben x parti ile koalisyon kurmam’, ‘y parti ile yapamam’ açıklamalarını çok yanlış ve anlamsız buluyorum” dedi.

Cemal Gülercan, şunları söyledi: “Eğer bu göreve halka hizmet etmek adına geliyorsanız, bu hizmeti yerine getirebilmek için şartlarınızı ortaya kor, hedefleriniz doğrultusunda ülkeye hizmet için ne gerekiyorsa gereğini yaparsınız. Seçime Giren bazı partilerin en büyük argümanları ülkemizde yaşanan usulsüzlüklere ve yolsuzluklara hesap sormaktı, ne mutlu bize ki ülkemizde bağımsız işleyen ve güvendiğimiz bir yargı sistemimiz vardır ve bu yaşanan olayların üzerine gidebilmek için milletvekili veya bakan olmak yerine hukuk bürosu açıp olayların üzerine gitmeniz yeterlidir. Fakat argümanınız yargıda sorunlar var ve yasalarımız bu yolsuzlukların üzerine gitmede imkan sağlamıyor, düzenleme istiyor diyorsanız o zaman hoş geldiniz, işte size imkan bir an önce hükümeti en iyi şekilde kurup göreve başlayın ki halk sizi taktir edip gelecek dönem daha rahat düzenlemeler ve yasalar yapabilmeniz için sizi iktidara getirsin.”

“Mevcut sistemi daha basite indirgemek gerek”

Seçim sistemini de değerlendiren Cemal Gülercan, şu açıklamaları yaptı: “Yeni seçim sisteminde bir karmaşa olduğu ciddi bir oranda geçersiz oy pusulası olmasından açıkça anlaşılabiliyor. Mevcut sistemi daha basite indirgemek ve yaşanan bu karmaşayı ortadan kaldırmak gerekmektedir. Fakat çıkan sonuçlar ve neticeler bizleri parlamenter sistemi tartışmaya itiyor. Bu alınan sonuçlar artık sistemi değiştirip daha efektif, basit ve işlevsel olan başkanlık sistemine geçilmesi bana göre yeni kurulacak hükümetin gündeminde olması gereken bir konudur. Ülkemiz ortalamasında son 40 yıla bakıldığında neredeyse her yıl seçime gidilmiş fakat yinede sağlıklı bir sonuç alınamamıştır. Tablo bu vaziyette olduğuna göre daha fazla sistemi zorlamaya gerek olmadığını ve bir an önce farklı yönetim modellerini masaya koyup radikal kararlar ile güçlü bir yapı kurulması gerekmektedir.”

“Halka hizmetten kaçan partilere güven sorunu yaşanacak”

Cemal Gülercan, gelinen aşamada partilerin mutlaka kendi aralarında gerekli istişareleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini verdikten sonraki süreçte eğer yine yapılan restleşmelerden geri dönülmez ise en yakın zamanda tekrardan seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Gülercan, “Fakat belli bir oranda oy alıp halka hizmetten kaçan partilere mutlaka güven sorunu yaşanacaktır ve bana göre olası bir erken seçimde birçok parti cezalandırılıp seçimden çok farklı sonuçlar çıkacağını bir kenara not etmek isterim” dedi.

“Siyasi partiler bir an önce ülkeyi bu belirsizlikten kurtarmalıdır“

GİAD Başkanı Cemal Gülercan, siyasi partilere düşen görevin bir an önce ülkeyi bu belirsizlikten kurtarmak olduğunu söyledi.

Gülercan, şunları söyledi: “Ekonomik bir sivil toplum örgütünün liderliğini yapıyorum. İş insanları olarak biz önce ülkemizde ekonomik bir istikrar istiyoruz. Ekonomik istikrarsızlığın en büyük sebebi belirsizlik, belirsizliğin en büyük sebebi ise siyasilerin iktidar kavgaları yüzünden ülkeyi layığı ile yönetememeleridir. Kimin vekil, kimin bakan olduğu bana göre önemli değildir. Önemli olan hangi pozisyonda olursak olalım öncelikle ülkemiz için ne yaptığımız sorgulanması gerekmektedir. Siyasi partilerimize de düşen en büyük görev hizmettir. Siyaset halkın gözünde itibarını çok zedelemiş durumdadır, üzülerek belirtmek isterim ki insanımızın siyasete bakışı çıkar ve makam kavgası konumunda olan bir yapıya dönüşmüştür. Bu durum bir an önce düzeltilip halka hizmet yarışına döndürülmesi gerekmektedir.”

