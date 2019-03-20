Gözleriniz bulanık görüyorsa dikkat!

Astigmat dereceleri nelerdir? Astigmat nasıl görür?

Astigmat, bulanık görmeye neden olan yaygın bir görme rahatsızlığıdır. Korneanın (gözün şeffaf ön kapağı) düzensiz bir şekilde veya bazen gözün içindeki lensin eğriliği nedeniyle oluşur. Peki, astigmat dereceleri nelerdir? Astigmat nasıl görür?

Normal bir göz küresi mükemmel yuvarlaklıktaki bir top şeklindedir. Işık içine gelir ve düzgün bir şekilde bükülür, bu da size net bir görüş sağlar. Ancak gözünüz bir futbol topu veya bir kaşığın arkasına benziyorsa, ışık bir yönde diğerinden daha fazla bükülür. Bu, nesnenin yalnızca bir kısmının odakta olduğu anlamına gelir. Uzaktaki nesneler bulanık ve dalgalı görünebilir. Astigmat dereceleri nelerdir? Astigmat nasıl görür? Gelin birlikte öğrenelim…

ASTİGMAT DERECELERİ

0,50-1,00 arasındaki astigmat dereceleri

Bu derecelere sahip astigmat hastaları için korkulacak bir durum söz konusu değildir. Hatta gözlük bile kullanmaları gerekmeyebilir. Bu yüzden korkmalarına gerek yoktur. Ancak yine de göz doktoruna muayene olmayı ihmal etmemeleri gerekir.

1,00-4,00 arasındaki astigmat dereceleri

Bu tür hastalar genellikle yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi miyop ya da hipermetrop gibi göz sorunu olan bireylerde birlikte görülmektedir. Bunun için mutlaka gözlük kullanılması gerekmektedir. Bu aralıktaki astigmat hastaları her ay düzenli olarak göz doktoruna muayene olmaları oldukça önemli bir husustur.

4,00 Ve Üzerindeki astigmat dereceleri

Bu tür hastaların göz muayenesini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekir. Zira bu durum diğer göz sorunlarına da neden olmaktadır. Bunun yanı sıra gözlük kullanımında da daha hassas davranmaları gerekmektedir. Bilgisayar, telefon, kitap ve ışık gibi etkenlere karşı gözlerini korumaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu astigmat dereceleri daha da ilerleyebilir.

ASTİGMAT NASIL GÖRÜR?

Kişinin bulanık ve çift görmesine neden olan bir görme problemi olan astigmatta kornea, ışığı farklı bir kuvvette kırar ve ışınlar birden fazla noktaya düşer. Sonuç olarak hasta nesneleri net bir şekilde göremez, bulanık ve kırık görür.