Gözlerinizi aşırı ovuyorsanız dikkat!

Keratokonus nedir? Keratokonus nedenleri, belitileri ve tedavisi…

Tedavi edilmediğinde ciddi görme sorunlarına yol açan ve özellikle ergenlik veya 20’li yaşlarda başlayan Keratokonus nedir? Keratokonus nedenleri, belitileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Korneanın, incelme ve sivrileşmesiyle kendini belli eden keratokonus hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Keratokonus nedir? Keratokonus nedenleri, belitileri ve tedavisi…

KERATOKONUS NEDİR?

Keratokonus, normalde yuvarlak korneanın inceldiği ve koni benzeri bir şekilde şişmeye başladığı ilerleyici bir göz hastalığıdır.

Normalde, kornea bir top gibi kubbe şeklindedir. Bununla birlikte, bazen korneanın yapısı bu yuvarlak şekli tutacak kadar güçlü değildir ve kornea bir koni gibi dışarı doğru çıkmaktadır. Bu duruma keratokonus denir.

Keratokonus bir veya her iki gözde de ortaya çıkabilir. Genellikle ergenlik dönemi ya da 20'li yaşlarda başlar.

Keratokonusun erken evrelerinde, gözlük veya yumuşak kontakt lenslerle görme problemlerini düzeltebilirsiniz. Daha sonra sert gaz geçirgen kontakt lensler veya diğer tip lensler takmanız gerekebilir. Durumunuz ileri bir aşamaya ilerlerse, bir kornea nakli gerekebilir.

KERATOKONUS NEDENLERİ

Yeni araştırmalar, keratokonusa yol açan kornea dokusunun zayıflamasının, kornea içindeki enzimlerin dengesizliği nedeniyle olabileceğini düşündürmektedir. Bu dengesizlik korneayı serbest radikal denilen bileşiklerin oksidatif hasarına daha duyarlı hale getirerek zayıflamasına ve sivrilmesine neden olur.

Oksidatif hasar ve korneanın zayıflaması için risk faktörleri arasında genetik bir yatkınlık bulunur.

Keratokonus ayrıca güneşten gelen ultraviyole ışınlarına aşırı derecede maruz kalma, aşırı göz ovma, iyi takılmayan kontakt lensler ve kronik göz tahrişi ile de ilgilidir.