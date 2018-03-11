GÖZYAŞLARI HİÇ DİNMEDİ

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’nın sevilen simalarından 42 yaşındaki Fırat Çırak’ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi bölgede büyük üzüntü yarattı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Döner Sermaye Birimi Müdürü olan Çırak, dün DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Mağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İki törende de Çırak’ın ailesinin ve sevenlerinin gözyaşı hiç dinmedi, ağıtlar yürek dağladı.

Osam: Onu unutmayacağız

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fırat Çırak için dün rektörlük önünde cenaze töreni gerçekleştirdi.

Törende konuşan DAÜ Rektörü Necdet Osam, “Çalışmalarını mükemmel bir biçimde götürdü. Allah ondan razı olsun. Biz onu unutmayacağız. Onun dürüstlüğünü, çalışkanlığını, beyefendiliğini, ilkelerini içimizde içselleştirerek diğer insanlara örnek olarak götüreceğiz. Fırat bizim için buradadır hep burada olacak. Onu yaşatacağız hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onu sevgi ve saygı ile bu canını verdiği üniversiteden uğurluyoruz” dedi.

DAÜ’deki törenin ardından cenaze Lala Mustafa Paşa Cami’ne götürüldü. Cami avlusu Çırak’ın sevenleriyle doldu taştı. Cenaze namazının ardından Çırak, Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.

Kıbrıs