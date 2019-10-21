GÖZYAŞLARI SEL OLDU...

Önceki gün hayatını kaybeden Türkay Arhun dün İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında göz yaşları arasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi



Lefkoşa’da kendi evinde önceki gün geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden ülkemizin tanımış ailelerinden Arhun ailesinin çınarı saygıdeğer işadamı Türkay Arhun dün son yolculuğuna uğurlandı.





Arhun’un cenazesi dün İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında göz yaşları arasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.





Cenaze törenine Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı milletvekilleri, iş adamları ve Arhun ailesinin dost ve akrabaları katıldılar.



