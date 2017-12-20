GÖZYAŞLARI SEL OLDU!
Arkadaşının dükkânında ölmüştü...
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Kahve içmek için arkadaşının dükkânına giden ve aniden fenalaşarak yaşamını kaybeden 38 yaşındaki bir çocuk annesi Şule Acarca dün Gelincik’te toprağa verildi
Devrim DEMİR
Gelincik’te önceki gün arkadaşının dükkânında aniden fenalaşarak yaşamını kaybeden Şule Acarca, dün ikindi namazının ardından Gelincikte toprağa verildi.
Çok sayıda seveni tarafından son yolculuğuna uğurlanan talihsiz kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Bir çocuk annesi Şule Acarca’nın ölüm tespiti için dün sabah saatlerinde Gazimağusa Hastanesi morgunda otopsi yapıldı.
Ölüm nedeni kalp krizi
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Şule Acarca’nın ölüm nedeninin ‘Kalp krizi’ olduğu açıklandı.
Arkadaşının dükkânında ölmüştü
Talihsiz kadının ani ölümü ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Acarca, önceki gün öğle saatlerinde arkadaşının dükkânına gitmiş bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Acarca’nın cansız bedenini bulmuştu.
Havadis
Etiketler : Şule Acarca, vefat, cenaze
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