GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

Zamansız vedası ile tüm sevenlerini hüzne boğan Orhan Onurhan son yolculuğuna uğurlandı

Melin DOBRAN

Ülkemizin tanınmış siyasetçilerinden ve eski Ekonomi Bakanlarından Erdal Onurhan’ın, 45 yaşında kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden oğlu Orhan Onurhan dün son yolculuğuna uğurlandı.

Zamansız vedası tüm sevenlerini hüzne boğan Onurhan’ın cenaze töreninde göz yaşları sel olup aktı.

Onurhan ailesini bu acı günlerinde; 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu başta olmak üzere birçok siyasi yalnız bırakmadı.

Onurhan’ın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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