Gözyaşlarına Boğularak Anlattı!

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Caner Toygar ile Esra Erol'un izdivaç programında tanışıp evlenen Berke, Caner'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma kararı almıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

TV8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programına konuk olan Berke, Caner ile ilgili ilk kez konuştu. Berke, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"CANER BENİ ARABADAN ATMAYA KALKTI"

Psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia eden Berke şunları söyledi: "Ben çok severek evlendim. Caner bana ilk zamanlarda merhametli ve iyi yüzünü gösterdi. Caner'i sevdim ve güvendiğim için evlendim. Caner'den evlenmeden önce de şiddet gördüm ama onu değiştirebilirim sandım. Caner bana ilk şiddeti arabada gösterdi, beni arabadan atmaya çalıştı."

DARP RAPORU ALMIŞ