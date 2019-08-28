GREV ASKIYA ALINDI!

Sağlıkta örgütlü beş sendika KTAMS, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, yarın, hastanelerin polikliniklerinde ve sağlık merkezlerinde yapacaklarını açıkladıkları grevi askıya aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait ek mesailerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmayacağının açıklandığını, çalışanların “angarya çalıştırılmayacağını”, Mayıs ayında eksik yapılan ödemeler konusunda ise yarın saat 13.00’te Sağlık Bakanlığı’nda toplantıya katılacaklarını söyleyerek, bunun üzerine grevi askıya aldıklarını açıkladı.

Bengihan; Bakanlar Kurulu’nun bugün ürettiği karar üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Merkezi Cezaevi çalışanlarının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında angarya çalıştırılamayacağını açıkladığını, dolayısıyla Merkezi Cezaevi’ndeki grevin de askıya alındığını bildirdi.