GREV ASKIYA ALINDI!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN süresiz olarak başlattığı grevi bugün 14:30 itibarıyla Pazartesi gününe kadar askıya aldı.

EL-SEN açıklamasında “Hükümetle görüşmelerimiz devam etmektedir. Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir şekilde ilerlemektedir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Görüşmelerden sonuç alınamadığı takdirde süresiz grevimiz Pazartesi gününden itibaren devam edecektir.” denildi.