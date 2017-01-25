GREV YARIN DA DEVAM EDECEK!
Grev yarında da tam gün devam edecek!
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde yarın da tam gün grev yapacağını bildirdi.
Yazılı bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şubedeki personel eksikliği sorununun çözümü konusunda adım atmadığını, bu nedenle grev uygulanacağını ifade etti.
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Etiketler : KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi, Grev
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