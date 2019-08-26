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GREYFURT ALIMLARI BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI

GREYFURT ALIMLARI BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI

Cypfruvex greyfurt alımları için başvuru kabul etmeye başladı

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Cypfruvex, 2019-2020 sezonu greyfurt alımlarına başvuru kabul etmeye başladığını açıkladı.

Greyfurt ürününü şirkete vermek isteyen üreticilerin hasat bölümüne kimlik kartlarıyla müracaat ederek kayıt yaptırması gerekiyor.

Ürün alımı anlaşması imzalanacak üreticilere avans ödemesi yapılacak.

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