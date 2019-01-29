Gruda'nın cenazesinde parası çalındı!

Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebimdeki 5 bin TL çalındı

Yeşilçam efsanelerinden Nuri Alço, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk odu

Ayşen Gruda, geçen hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı, ünlü isimlerin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ayşen Gruda'yı sonsuzluğa uğurlayanlardan biri de Nuri Alço oldu.

'2. Sayfa' canlı yayınında konuşan Nuri Alço, "Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebimdeki 5 bin TL çalındı" açıklaması ile herkesi şoke etti.