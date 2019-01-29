Gruda'nın cenazesinde parası çalındı!
Gruda'nın cenazesinde parası çalındı!
A+A-
Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebimdeki 5 bin TL çalındı
Yeşilçam efsanelerinden Nuri Alço, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk odu
Ayşen Gruda, geçen hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı, ünlü isimlerin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ayşen Gruda'yı sonsuzluğa uğurlayanlardan biri de Nuri Alço oldu.
'2. Sayfa' canlı yayınında konuşan Nuri Alço, "Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebimdeki 5 bin TL çalındı" açıklaması ile herkesi şoke etti.
Etiketler : Nuri Alço, Ayşen Gruda, cenaze, para, çalınma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.