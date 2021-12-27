Güç-Sen yarın tam gün greve gidecek

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), zamları, pahalılığı ve yoksullaşmayı protesto etmek için bazı çalışanlar dışında yarın tam gün greve gidecek.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan salonda çalışanlar, 24/72 çalışanlar ve otomasyon eğitimine katılacak olanlar hariç tüm bölgelerde tam gün grev yapacaklarını duyurdu.

Özdoğan, tüm bölgelerde Salı gece 24.00’e kadar ek mesai çalışmayacaklarını bildirdi.

BRTK