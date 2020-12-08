Güç-Sen’den eylem
Güç-Sen’den eylem
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Gümrük Çalışanları Sendikası Güç Sen, yapılmadığı belirtilen “Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavı” konusunda Kamu Hizmeti Komisyonu önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bıraktı.
GÜÇ-SEN Genel Başkanı Abdullah Özdoğan, gümrüklerde uzun süredir personel eksikliği yaşandığını öne sürdü. Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavın gündeme getirilmediğini savunarak bunu eleştiren Özdoğan, “Bundan sonra eylemlerimiz yükselerek devam edecek” ifadesini kullandı.
Ardından GÜÇ-SEN Lefkoşa Bölge Sorumlusu Hatice Ünverdi, basın açıklaması metnini okudu.
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