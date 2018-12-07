GÜÇ-SEN'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gümrük Çalışanları Sendikası Güç-Sen, yaşanan ölümlü sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 4 gence Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı diledi ve “İnşallah bu son olur ve herkes ihmaller sonucunda oluşan felaketten ders çıkarır” temennisinde bulundu.

Güç-Sen yazılı açıklamasında, selde zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Açıklamada, çevrenin yağmalanmasına, keyfi kullanımına, kirliliğine dikkat çekerek, uyarıda bulunduklarını ancak bu uyarıların anlaşılmadığını iddia ederek, “Umarız bu olaydan herkes ders çıkarır ve üzerine düşen görevi başta Hükümet, yerel yönetimler, kurum kuruluşlar ve vatandaşlar ders çıkarırız ve gördüğümüz aksaklıklara kayırmacılığa doğanın yağmalanmasına sesimizi yükseltiriz. Tedbirimizi alırız ve kaderdir demeyiz” ifadelerini kullandı.

Güç-Sen ayrıca aldığı kararla tüm yeni yıl etkinliklerini ve bölgesel yemeklerini iptal ettiğini bildirdi.