GÜLAY ÇEKİCİ, İSTİNAFA BAŞVURDU!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Polis müfettiş olarak görev yaptığı sırada rüşvet ve gizli bilgilerin ifşası gibi birçok suçlamadan yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Gülay Çekici, tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvurdu

Aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi Gülay Çekici, istinafa başvurdu. Tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvuran Gülay Çekici, dün tutuklu olarak mahkemeye getirildi. Çekici’nin avukatı, müvekkilinin teminata bağlanmasına ve ikamet şartı getirilmesini talep etti. Savcı Behrat Mavioğlu, Çekici’nin iki aylık sürede davasının ikame edileceğini beyan etti. Yargıtay Ceza, istinafı 6 Kasım’a erteledi.



