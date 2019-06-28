Şarkıcı Gülben Ergen'in oturduğu siteye giderek otomobilini çizdiği belirtilen eski eşi Erhan Çelik, 'mala zarar vermek' suçundan 60 bin TL adli para cezasına, 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 60 bin TL'yi 20 eşit taksitte ödemesine karar verilen Erhan Çelik'in hapis cezasını ise mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

Gülben Ergen- Erhan Çelik davasında karar açıklandı. Gülben Ergen, 23 Eylül 2017'de oturduğu sitenin otoparkına park ettiği otomobilinin çizikler içinde olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu.Polis tarafından alınan güvenlik kamera görüntülerinde Gülben Ergen'in otomobilini siteye izinsiz giren eski eşi gazeteci Erhan Çelik'in çizdiği belirtilmişti. Gülben Ergen avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayetçi oldu.Erhan Çelik ise Gülben Ergen'in aracının yanında 10 saniye kadar kaldığını ve silecek ile camın arasına bir kartpostal bıraktığını ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erhan Çelik hakkında mala zarar vermek ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında dava açmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve sanık Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar katıldı. Olayın ardından otomobilde hasarda tespit yapıldığı anda eylemi Erhan Çelik'in gerçekleştirdiğinden Gülben Ergen'in haberi olmadığını söyleyen avukat Emek Emre, karakola giderek görüntüleri istediğinde eylemi Çelik'in gerçekleştirdiğini öğrenmesi üzerine suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Mahkeme şarkıcı Gülben Ergen'in oturduğu siteye giderek otomobilini çizdiği belirtilen eski eşi Erhan Çelik, 'mala zarar vermek' suçundan 60 bin TL adli para cezasına, 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 60 bin TL'yi 20 eşit taksitte ödemesine karar verilen Erhan Çelik'in hapis cezasını ise mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.