Gülben Ergen şikayetini geri mi çekiyor?

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının yorumcusu Seren Serengil, Gülben Ergen hakkında konuşmama kararına uymadığı için bugün hapse girecek ve cuma günü de çıkacaktı. Gelen tepkiler üzerine şikayetçi olan Gülben Ergen'in geri adım attığı iddia edildi. Seren Serengil'in ise ''Bu saatten sonra Gülben Ergen'in atacağı bir adımın hiçbir anlamı yok. Cezam neyse çekmeye razıyım'' dediği söyleniyor.

Gülben Ergen’in şikayetini almak üzere harekete geçtiği ve bu nedenle Seren Serengil'in hapishaneye teslim olamadığı iddia edildi.

Bu sabah program bitiminde herkesle vedalaşıp, eşyalarını toplayıp, hapse girmek için yola çıkan Seren Serengil, bu gelişmeleri duyunca şaşırıp kaldı.