Gülben Ergen'den Aşk İtirafı...

Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranları ile buluşan Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını doğrulayarak "Çok iyiyim ve mutluyum" dedi.

Gülben Ergen (46), Bostancı Gösteri Merkezi'nde önceki akşam verdiği konserde bir itirafta bulundu. Yapımcı Burak Törer (48) ile aşk yaşadığını açıkladı.

BEKLENEN İTİRAF GELDİ

Geçtiğimiz aylarda Erhan Çelik ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını ilk kez açıkladı.