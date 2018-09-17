Gülben iyi arkadaşım
Gülben iyi arkadaşım
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Mustafa Erdoğan, Kanal D’de Şule Zeybek’in sunduğu “Şule ile Vitrindekiler” programına konuk oldu.
Mustafa Erdoğan, Kanal D’de Şule Zeybek’in sunduğu “Şule ile Vitrindekiler” programına konuk oldu. 8 yıllık evliliğin ardından 2012’de boşandığı eski eşi Gülben Ergen’e övgüler yağdırdı: “Gülben’e teşekkür ederim, çok güzel annelik yapıp, çocuklarımı güzel yetiştirdiği için... Gülben iyi bir arkadaşım.”
Etiketler : Mustafa Erdoğan, Şule ile Vitrindekiler, Gülben Ergen
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